Gestazione per altri reato universale? Non proprio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ieri, mercoledì 16 ottobre, la Gestazione per altri è diventata "un reato universale" secondo la legislazione italiana. Il riferimento alla 'legislazione italiana' stride con l'aggettivo 'universale', ma è necessaria per inquadrare la proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia, approvata anche al Senato dopo l'ok della Camera. Maternità surrogata reato universale: quali sanzioni? La Gpa

Gestazione per altri reato universale - Giulia Amodio : “Troppo fare un figlio per altri” - Il parere della moglie di Sensi sull'ultimo DDL approvato in Senato dal Governo Meloni e che considera vietata la Gpa. (Golssip.it)

Reato universale e gestazione per altri : cosa cambia con la nuova legge? - Le conseguenze potrebbero includere pesanti sanzioni economiche, come multe elevate, e una condanna penale che potrebbe avere ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone, ad esempio nella partecipazione a concorsi pubblici. Esistono due forme di GPA: quella commerciale, in cui la donna riceve un compenso economico, e quella altruistica, dove riceve solo il rimborso spese. (Donnapop.it)

Gestazione per altri reato universale : la prima legge contro la comunità queer è disonesta e ipocrita - Ma come già detto, nulla di nuovo sotto il sole. Narrare così la gestazione per altri vuol dire fare confusione su situazioni molto differenti e su fatti, in alcuni casi, inesistenti. […] Un fatto enorme – la punibilità delle condotte commesse all’estero – inedito, che si nota meno forse perché riguarda una porzione minoritaria della nostra società e un tema complesso e marginale per tante ... (Ilfattoquotidiano.it)