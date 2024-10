Gaza, Usa ancora in pressing su Israele: “Vogliamo risposta costruttiva” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Washington incalza lo Stato ebraico sugli aiuti umanitari nella Striscia dopo la lettera con ultimatum sulle armi. Dipartimento Stato: "Miglioramenti, ma non basta" Stati Uniti in pressing su Israele dopo l'ultimatum sul rischio embargo alle armi lanciato in una lettera a firma dei dipartimenti Usa di Stato e Difesa. Nella missiva al governo israeliano, gli Sbircialanotizia.it - Gaza, Usa ancora in pressing su Israele: “Vogliamo risposta costruttiva” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Washington incalza lo Stato ebraico sugli aiuti umanitari nella Striscia dopo la lettera con ultimatum sulle armi. Dipartimento Stato: "Miglioramenti, ma non basta" Stati Uniti insudopo l'ultimatum sul rischio embargo alle armi lanciato in una lettera a firma dei dipartimenti Usa di Stato e Difesa. Nella missiva al governo israeliano, gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - pressing Usa “per sfruttare offensiva per svolta politica in Libano” - Sarebbe la possibilità intravista dagli Stati Uniti mentre nel Paese dei Cedri proseguono le operazioni militari israeliane contro i combattenti del Partito di Dio, orfano del suo segretario generale Hasan Nasrallah. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Webmagazine24.it)

Israele - pressing Usa “per sfruttare offensiva per svolta politica in Libano” - Sarebbe la possibilità intravista dagli Stati Uniti mentre nel Paese dei Cedri proseguono le operazioni militari israeliane contro i combattenti del Partito di Dio, orfano del suo segretario generale Hasan Nasrallah. (Adnkronos) – Una svolta politica in Libano. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari Usa e arabi, l'Amministrazione Biden starebbe spingendo per sfruttare […]. (Periodicodaily.com)

Iran-Israele - il pressing del G7 per fermare l’escalation : «Una guerra regionale non è nell’interesse di nessuno» - . Obiettivo chiave per il nostro Paese, si specificava, è «la stabilizzazione del confine israelo-libanese attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701». Il pressing diplomatico di Meloni Era stata la stessa premier a ribadire stamattina aprendo il Consiglio dei ministri che l’Italia «continuerà ad impegnarsi per una soluzione diplomatica». (Open.online)