Fatalità sul lavoro: un operaio di 27 anni deceduto a Bagolino dopo folgorazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente ha colpito la comunità di Bagolino, in provincia di Brescia, dove un giovane operaio di 27 anni ha perso la vita a causa di una folgorazione avvenuta mentre eseguiva lavori su un traliccio dell’alta tensione. Risiedente in provincia di Firenze e originario del Perù, il ragazzo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Civile di Brescia, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 17 ottobre, sollevando interrogativi sull’adeguatezza delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. La vittima: profilo dell’operaio L’operaio, di origini peruviane e residente in provincia di Firenze, lavorava per una ditta con sede a Brescia. Nonostante la giovane età, il suo coinvolgimento nei lavori ad alta tensione denota un certo grado di esperienza nel settore. Gaeta.it - Fatalità sul lavoro: un operaio di 27 anni deceduto a Bagolino dopo folgorazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente ha colpito la comunità di, in provincia di Brescia, dove un giovanedi 27ha perso la vita a causa di unaavvenuta mentre eseguiva lavori su un traliccio dell’alta tensione. Risiedente in provincia di Firenze e originario del Perù, il ragazzo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Civile di Brescia, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 17 ottobre, sollevando interrogativi sull’adeguatezza delle misure di sicurezza nei luoghi di. La vittima: profilo dell’L’, di origini peruviane e residente in provincia di Firenze, lavorava per una ditta con sede a Brescia. Nonostante la giovane età, il suo coinvolgimento nei lavori ad alta tensione denota un certo grado di esperienza nel settore.

