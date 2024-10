“Con me ha un debito di 250mila lire, non li rivoglio. Eravamo grandi amici ma non lo sento dal 1968”: Don Backy risponde alle accuse di Teo Teocoli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella querelle a distanza tra Teo Teocoli e Adriano Celentano si inserisce anche Don Backy. Alcune settimane fa, il comico aveva criticato il suo grande amico Celentano perché “scomparso per quattro anni”. Il cantante, allora, ha replicato con un post su Instagram, invitando Teocoli a richiamarlo, perché “tanto non rispondo”. Ma il comico non ha gradito la risposta di Celentano e ha replicato puntando il dito contro la moglie del cantante di Via Gluck, Claudia Mori. Ospite a Un giorno da pecora, inoltre, Teocoli ha chiamato in causa anche Don Backy: “Rivuole indietro i soldi delle cene che mi ha pagato 60 anni fa. Ci sono rimasto male”. Ilfattoquotidiano.it - “Con me ha un debito di 250mila lire, non li rivoglio. Eravamo grandi amici ma non lo sento dal 1968”: Don Backy risponde alle accuse di Teo Teocoli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella querelle a distanza tra Teoe Adriano Celentano si inserisce anche Don. Alcune settimane fa, il comico aveva criticato il suo grande amico Celentano perché “scomparso per quattro anni”. Il cantante, allora, ha replicato con un post su Instagram, invitandoa richiamarlo, perché “tanto non rispondo”. Ma il comico non ha gradito la risposta di Celentano e ha replicato puntando il dito contro la moglie del cantante di Via Gluck, Claudia Mori. Ospite a Un giorno da pecora, inoltre,ha chiamato in causa anche Don: “Rivuole indietro i soldi delle cene che mi ha pagato 60 anni fa. Ci sono rimasto male”.

