Compravano gasolio ad uso agricolo e lo destinavano all'autotrazione: 5 depositi di stoccaggio sequestrati nell'Agrigentino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il "giochetto" fraudolento era questo: l’impresa palermitana acquistava il gasolio agevolato a uso agricolo e provvedeva alla cessione, solo formale, a una ditta individuale etnea, che è risultata essere una mera “cartiera”, priva di deposito e struttura organizzativa. In realtà, il prodotto Agrigentonotizie.it - Compravano gasolio ad uso agricolo e lo destinavano all'autotrazione: 5 depositi di stoccaggio sequestrati nell'Agrigentino Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il "giochetto" fraudolento era questo: l’impresa palermitana acquistava ilagevolato a usoe provvedeva alla cessione, solo formale, a una ditta individuale etnea, che è risultata essere una mera “cartiera”, priva di deposito e struttura organizzativa. In realtà, il prodotto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicilia - frode sul gasolio per uso agricolo : 15 indagati e beni sequestrati - Al centro dell’inchiesta della Procura di Catania 15 indagati sottoposti a misure cautelari personali e reali e al sequestro di beni. . Avevano messo su un sodalizio che commercializzava in Sicilia, grossi quantitativi di gasolio agevolato a uso agricolo evadendo, quindi, iva e accise. Inchiesta Pm Catania su gasolio per uso agricolo, 15 indagati. (Dayitalianews.com)

Anche la Cia Chieti - Pescara denuncia problemi per il gasolio agricolo : "Settore in difficoltà" - Anche la Cia Chieti Pescara attacca la Regione Abruzzo per i disservizi legati alla gestione del gasolio agricolo agevolato e le inefficienze amministrative rischiano di mettere in seria difficoltà il settore agricolo abruzzes a causa del malfunzionamento del portale per la richiesta di gasolio... (Ilpescara.it)

Disservizi sul gasolio agricolo - l'allarme di Cia Abruzzo : "Settore in difficoltà tra siccità e inefficienze amministrative” - "I disservizi legati alla gestione del gasolio agricolo agevolato e le inefficienze amministrative rischiano di mettere in seria difficoltà il settore agricolo abruzzese", a lanciare l'allarme è la CIA - Agricoltori Italiani Abruzzo, che aggiunge: "In un contesto già pesantemente colpito dalla... (Chietitoday.it)