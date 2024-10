Como donati 50 biglietti per la mostra TutSenza velii al reparto di Oncologia del Sant' Anna

Como, donati 50 biglietti per la mostra “Tuttoplessi” al reparto di Oncologia del Sant'Anna (Di giovedì 17 ottobre 2024) Como, 17 ottobre 2024 - Cinquanta biglietti omaggio per l’ingresso alla mostra “TutSenza velii” sono stati consegnati da Paola Re, presidente della Fondazione Bts Como Arte, alla dottoressa Monica Giordano, primario di Oncologia e presidente del Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli, un’associazione che opera da anni in convenzione con Asst Lariana, all’ospedale Sant’Anna. La mostra TutSenza velii è un grande progetto espositivo, pensato appositamente per la città lariana, che presenta una sintesi di sesSant’anni di carriera di Fabrizio Plessi, visionario pioniere della videoarte e delle videoinstallazioni in Italia. Allestita nel Palazzo del Broletto di piazza Duomo, presenta sei enormi portali tecnologici che rileggono le tematiche fondanti del suo lavoro, legate a elementi naturali quali l’acqua, il fulmine, il fuoco, la lava, l’oro, il fumo. Ilgiorno.it - Como, donati 50 biglietti per la mostra “Tuttoplessi” al reparto di Oncologia del Sant'Anna Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 - Cinquantaomaggio per l’ingresso alla” sono stati consegnati da Paola Re, presidente della Fondazione BtsArte, alla dottoressa Monica Giordano, primario die presidente del Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli, un’associazione che opera da anni in convenzione con Asst Lariana, all’ospedale. Laè un grande progetto espositivo, pensato appositamente per la città lariana, che presenta una sintesi di ses’anni di carriera di Fabrizio Plessi, visionario pioniere della videoarte e delle videoinstallazioni in Italia. Allestita nel Palazzo del Broletto di piazza Duomo, presenta sei enormi portali tecnologici che rileggono le tematiche fondanti del suo lavoro, legate a elementi naturali quali l’acqua, il fulmine, il fuoco, la lava, l’oro, il fumo.

