Dilei.it - Colesterolo HDL e rischio Alzheimer nella donna, il possibile rapporto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Quando si parla di, lo sappiamo ormai tutti, non si può generalizzare. Detto che è sempre meglio tenere i valori bassi, va ricordato che esiste illegato alle particelle che tendono a mantenerlo nei vasi ed è quindi detto “cattivo”, il cosiddettoLDL. Ci sarebbe però anche un“buono”, o HDL, che ha una funzione opposta. Se il grasso lega a questi trasportatori, infatti, verrebbe portato via dalle arterie. Il problema è che la scienza ha trovato un’associazione tra elevati livelli diHDL edi sviluppare la malattia di. E si è visto che il problema interessa soprattutto la. Ma attenzione: sarebbe legato alla qualità delle particelle HDL, e non alla loro quantità.