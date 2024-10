Citterio inaugura un nuovo stabilimento per il Prosciutto Toscano DOP a Monte San Savino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Citterio, rinomata azienda italiana specializzata in salumi, ha annunciato l’apertura di un nuovo stabilimento produttivo a Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Questo investimento di circa 16 milioni di euro rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del Prosciutto Toscano DOP, un prodotto emblematico della tradizione culinaria toscana. La nuova sede non solo mira ad ampliare la capacità produttiva dell’azienda, ma incorporerà anche tecnologie innovative con un forte focus sulla sostenibilità ambientale, aprendo nuove strade per l’affettato di alta qualità. Il nuovo stabilimento a Monte San Savino Situato su un’area di 28.000 mq, lo stabilimento di Monte San Savino si aggiunge ai già otto impianti produttivi di Citterio in Italia e ai due negli Stati Uniti. Gaeta.it - Citterio inaugura un nuovo stabilimento per il Prosciutto Toscano DOP a Monte San Savino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, rinomata azienda italiana specializzata in salumi, ha annunciato l’apertura di unproduttivo aSan, in provincia di Arezzo. Questo investimento di circa 16 milioni di euro rappresenta un passo significativo nella valorizzazione delDOP, un prodotto emblematico della tradizione culinaria toscana. La nuova sede non solo mira ad ampliare la capacità produttiva dell’azienda, ma incorporerà anche tecnologie innovative con un forte focus sulla sostenibilità ambientale, aprendo nuove strade per l’affettato di alta qualità. IlSanSituato su un’area di 28.000 mq, lodiSansi aggiunge ai già otto impianti produttivi diin Italia e ai due negli Stati Uniti.

Citterio apre un nuovo stabilimento a Monte San Savino - Arezzo, 17 ottobre 2024 – Citterio, storica industria di salumi di Rho (Milano) con 600 milioni di euro di ricavi nel 2023, apre un nuovo stabilimento in Toscana, a Monte San Savino per produrre Prosciutto Toscano Dop. 000 prosciutti all'annopiù un reparto disosso pern il confezionamento di prosciutti interi disossati e due linee di confezionamento per l'affettato. (Lanazione.it)

La Citterio di Rho apre un nuovo stabilimento produttivo in toscana. a monte san savino (arezzo) al via la produzione 4.0 di prosciutto toscano dop - Citterio, storica realtà italiana di salumi, apre un nuovo stabilimento produttivo in Toscana, a Monte San Savino in provincia di Arezzo. All’interno della nuova sede aretina, l’azienda con sede a Rho (Mi) produrrà il Prosciutto Toscano DOP, sia nella sua classica versione di pezzo intero, sia... (Milanotoday.it)

