Chiusura della statale 76: visite ispettive programmata per il 22 ottobre nel tratto Fossato di Vico-Cancelli

Il 22 ottobre si prevede una significativa interruzione del traffico sulla strada statale 76 "della Val d'Esino", che collega Perugia ad Ancona. Questa Chiusura temporanea, richiesta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, è finalizzata a garantire una visita ispettiva all'interno delle gallerie. Il provvedimento mira a garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali e ad assicurare che tutte le normative di sicurezza siano rispettate.

Dettagli sulla Chiusura della strada statale 76

La Chiusura della statale 76 inizierà alle ore 8:30 e terminerà presumibilmente entro le 18:00, come comunicato dall'ANAS. L'agenzia specifica che tale interruzione avverrà tra gli svincoli di Fossato di Vico e Cancelli, nel tratto in direzione Ancona.

