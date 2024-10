Lanazione.it - Chianciano vuole diventare ’città’. La storia sarà il fiore all’occhiello

(Di giovedì 17 ottobre 2024)Terme punta al titolo di città. Una volontà espressa da una recente delibera della Giunta dove si legge che è interesse dell’amministrazione comunale, "attivare la procedura amministrativa per il riconoscimento del titolo di "Città" con istanza al Ministero dell’Interno tramite Prefettura, correlata da una relazione particolare "storico corografica del toponimo" oltre all’eventuale aggiornamento degli emblemi araldici (gonfalone e bandiera)". Nella deliberazione viene valutato che "il Comune diTerme ha tutte le caratteristiche e i requisiti per poter richiedere il riconoscimento del titolo di "Città", soprattutto in considerazione della sua", ma anche dei "beni culturali, ambientali e paesaggistici e del ruolo che ha avuto come destinazione turistica termale nell’ambito regionale e nazionale".