Bomba al finanziere, in arresto indagato per omicidio a Foggia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFigura anche Ciro Caliendo, 46 anni, fra le tre persone ritenute dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli coinvolte nel tentato omicidio di un ufficiale della Guardia di Finanza, avvenuto il 21 marzo 2023 a Bacoli (Napoli), al quale è stata fatta esplodere una Bomba in auto. L’imprenditore vitivinicolo Ciro Caliendo è anche indagato per omicidio volontario in relazione alla morte della moglie, Lucia Salcone, la 47enne deceduta in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 27 settembre a San Severo, in provincia di Foggia, che ha coinvolto la Fiat 500 a bordo della quale viaggiava la vittima e anche il consorte. Anteprima24.it - Bomba al finanziere, in arresto indagato per omicidio a Foggia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFigura anche Ciro Caliendo, 46 anni, fra le tre persone ritenute dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli coinvolte nel tentatodi un ufficiale della Guardia di Finanza, avvenuto il 21 marzo 2023 a Bacoli (Napoli), al quale è stata fatta esplodere unain auto. L’imprenditore vitivinicolo Ciro Caliendo è anchepervolontario in relazione alla morte della moglie, Lucia Salcone, la 47enne deceduta in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 27 settembre a San Severo, in provincia di, che ha coinvolto la Fiat 500 a bordo della quale viaggiava la vittima e anche il consorte.

