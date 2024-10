Appuntamento al Memo con Strumentando, il laboratorio per giocare con la musica (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Dall'esplorazione sonora alla partitura informale” è il laboratorio musicale rivolto a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni di età in programma sabato 19 ottobre alle 15 al Centro educativo Memo di Modena, in viale Barozzi 172.L’Appuntamento rientra nella rassegna “Strumentando” promossa dal Modenatoday.it - Appuntamento al Memo con Strumentando, il laboratorio per giocare con la musica Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Dall'esplorazione sonora alla partitura informale” è ille rivolto a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni di età in programma sabato 19 ottobre alle 15 al Centro educativodi Modena, in viale Barozzi 172.L’rientra nella rassegna “” promossa dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il laboratorio che crea ricordi con l’intelligenza artificiale : come verranno usate le memorie sintetiche - Il progetto non vuole solo collezionare ricordi, ma anche diventare uno strumento per psicologi, assistenti sociali, e avere un impatto su malattie degenerative che colpiscono la memoria, come la demenza senile o l'Alzheimer.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Asl Roma 3 - al via la mostra delle Memorie del laboratorio di Città Corviale - Questa iniziativa rappresenta una prima occasione di costruzione e consolidamento di una rete tra i soggetti del territorio che vivono lo spazio pubblico della “Piazzetta in movimento”. Ringraziamo il Laboratorio e l’Università Roma Tre per averci voluto coinvolgere, con l’auspicio che l’attuale vicinanza di sede, dovuta ai cantieri di rigenerazione del Piano Urbano Integrato, possa dare vita a ... (Ilfaroonline.it)