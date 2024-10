Allerta meteo: acqua alta con mareggiate a Grado, torna la bora a Trieste (Di giovedì 17 ottobre 2024) Trieste - Allerta meteo gialla nella zona dell'Isontino, con acqua alta e mareggiate previste a Grado e sulla zona costiera a partire dalle 8 del mattino di domani, venerdì 18 ottobre, fino alle 14 del giorno dopo. Sabato 19, inoltre, a Trieste è prevista bora con raffiche sostenute (anche se su Triesteprima.it - Allerta meteo: acqua alta con mareggiate a Grado, torna la bora a Trieste Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)gialla nella zona dell'Isontino, conpreviste ae sulla zona costiera a partire dalle 8 del mattino di domani, venerdì 18 ottobre, fino alle 14 del giorno dopo. Sabato 19, inoltre, aè previstacon raffiche sostenute (anche se su

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta meteo gialla domani e sabato per piogge intense, acqua alta e mareggiate - Possibile criticità idrogeologica sulla fascia occidentale della regione e idraulica su quella orientale e sulla costa ... (rainews.it)

In arrivo piogge intense e acqua alta: è (ancora) allerta meteo - Scatta la 33esima allerta meteo dell'anno in Friuli Venezia Giulia: dalle 8 di domani, venerdì 18 ottobre, alle 14 di sabato 19 ottobre ... (udinetoday.it)

Maltempo, un’altra lunga giornata in Liguria: allerta arancione fino a mezzanotte, forti piogge a levante - D’alba temporali organizzati in mare, pioggia anche nel Savonese già pesantemente colpito ieri. Scuole chiuse in quasi tutti i comuni ... (msn.com)