Alla quarta giornata è già alta tensione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel campionato di Prima categoria la quarta giornata ha partorito sei vittorie, di queste l’unica esterna è quella della capolista Avis Montecalvo (2-5 a Tavernelle). In classifica generale dietro al Montecalvo (a meno 1) c’è il Pantano, poi la graduatoria scorre fino ad arrivare a Muraglia (ultima a zero punti). I numeri. Due le doppiette messe a segno nelle 8 gare di sabato scorso: quella di Ciacci del Csi Delfino Fano contro la Viridissima Apecchio e quella di Bracci della Nuova Real Metauro contro l’Osteria Nuova. Tre le squadre che non hanno mai vinto, oltre al Muraglia c’è l’Apecchio e il Peglio. Tre anche quelle che non hanno mai perso: l’Avis Montecalvo, il San Costanzo e l’Atletico Mondolfo. Più gol di tutti gli ha segnati il Pantano calcio (10) mentre la difesa meno perforate è quella dell’Atletico Mondolfo (1). Ilrestodelcarlino.it - Alla quarta giornata è già alta tensione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel campionato di Prima categoria laha partorito sei vittorie, di queste l’unica esterna è quella della capolista Avis Montecalvo (2-5 a Tavernelle). In classifica generale dietro al Montecalvo (a meno 1) c’è il Pantano, poi la graduatoria scorre fino ad arrivare a Muraglia (ultima a zero punti). I numeri. Due le doppiette messe a segno nelle 8 gare di sabato scorso: quella di Ciacci del Csi Delfino Fano contro la Viridissima Apecchio e quella di Bracci della Nuova Real Metauro contro l’Osteria Nuova. Tre le squadre che non hanno mai vinto, oltre al Muraglia c’è l’Apecchio e il Peglio. Tre anche quelle che non hanno mai perso: l’Avis Montecalvo, il San Costanzo e l’Atletico Mondolfo. Più gol di tutti gli ha segnati il Pantano calcio (10) mentre la difesa meno perforate è quella dell’Atletico Mondolfo (1).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Seconda Categoria / Il punto dopo la quarta giornata - Stesso discorso per il Cupramontana corsaro in casa del Borgo Molino nell’anticipo del venerdì. Ancora non è stato annunciato il sostituito. SENIGALLIA – Ciacci, Massidda, Santarelli, Terrone, Ricci, Shtjefanaku L. La Treiese pareggia 1-1 col Serralta dopo essere andata in vantaggio. Una situazione dettata dal diffcile inizio di campionagto che ci vede ancora dopo quattro gare a quota 0. (Vallesina.tv)

Allievi / Quarta giornata - risultati e classifiche dei Gironi della provincia di Ancona - Questa settimana il punto della situazione l’abbiamo fatto con Giuliano Maggi del Cupramontana: “E’ un campionato quello Allievi provinciale, dove, che in quasi tutte le gare, alla lunga, emerge la differenza tra le squadre più strutturate, non solo con delle individualità importanti che possono fare la Giuliano Maggi differenza, ma proprio con l’intero gruppo che dimostra di essere più ... (Vallesina.tv)

Basket - per Trento e Venezia impegni in trasferta nella quarta giornata di EuroCup - Dall’altra parte c’è il Valencia, che guida il Gruppo B a punteggio pieno, con tre vittorie all’attivo. In squadra anche alcuni che sono passati dal campionato italiano come l’ex Virtus Bologna (non un gran ricordo) Jaleen Smith e l’ex Brescia Tai Odiase, tra i migliori marcatori della squadra. 3 punti). (Oasport.it)