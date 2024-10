Utero in affitto: il business mascherato da solidarietà che sfrutta donne e bambini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Senato sta discutendo una proposta di legge che potrebbe segnare un punto di svolta nella battaglia contro l’Utero in affitto. Al centro del dibattito non c’è solo un aspetto giuridico, ma una questione morale che interroga le coscienze: la dignità della vita, il valore del corpo femminile, e la protezione dei minori. Quello che, a sinistra, è troppo spesso osannato come ‘gesto solidale’, si rivela in realtà un business feroce che sfrutta le fragilità delle donne. E spezza le radici identitarie dei bambini, trattati come merce in un sistema che riduce la maternità a contratto. Secoloditalia.it - Utero in affitto: il business mascherato da solidarietà che sfrutta donne e bambini Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Senato sta discutendo una proposta di legge che potrebbe segnare un punto di svolta nella battaglia contro l’in. Al centro del dibattito non c’è solo un aspetto giuridico, ma una questione morale che interroga le coscienze: la dignità della vita, il valore del corpo femminile, e la protezione dei minori. Quello che, a sinistra, è troppo spesso osannato come ‘gesto solidale’, si rivela in realtà unferoce chele fragilità delle. E spezza le radici identitarie dei, trattati come merce in un sistema che riduce la maternità a contratto.

