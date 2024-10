Università di Macerata e Simonelli Group: Sinergie Vincenti per il Benessere Lavorativo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’evento “Conciliare lavoro e vita personale”, recentemente svolto presso il Campus Simonelli Group in collaborazione con l’Università di Macerata, ha dimostrato l’importanza di integrare le esperienze accademiche con le pratiche imprenditoriali del territorio. Parte del Macerata Humanities Festival, l’incontro ha dato vita a una discussione approfondita sulle rinascita del clima Lavorativo attraverso un migliore equilibrio tra vita personale e professionale. L’iniziativa ha coinvolto studenti e imprenditori, proiettando un segnale chiaro: la cooperazione tra diversi settori è fondamentale per il progresso e il Benessere collettivo. Gaeta.it - Università di Macerata e Simonelli Group: Sinergie Vincenti per il Benessere Lavorativo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’evento “Conciliare lavoro e vita personale”, recentemente svolto presso il Campusin collaborazione con l’di, ha dimostrato l’importanza di integrare le esperienze accademiche con le pratiche imprenditoriali del territorio. Parte delHumanities Festival, l’incontro ha dato vita a una discussione approfondita sulle rinascita del climaattraverso un migliore equilibrio tra vita personale e professionale. L’iniziativa ha coinvolto studenti e imprenditori, proiettando un segnale chiaro: la cooperazione tra diversi settori è fondamentale per il progresso e ilcollettivo.

