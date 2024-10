Agi.it - Uccide la moglie a coltellate e si consegna ai carabinieri

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Dramma familiare all'alba a Solero, nell'Alessandrino, dove un uomo di 61 anni ha accoltellato a morte ladi 53 annindola, e poi ha chiamato lui stesso iperrsi. La tragedia si è consumata questa mattina verso le 5.30. Sul posto sono arrivati idel comando provinciale di Alessandria, insieme all'equipe del 118, che non ha potuto che constatare il decesso della donna, Patrizia Russo, una insegnante di sostegno alle scuole medie 'Lucio Ferraris', con sede in paese.  Le notizie sul drammatico episodio sono ancora molto frammentarie. Solero è un piccolo centro di 1700 abitanti a ovest del capoluogo, lungo la statale per Asti, nella zona in cui sorgono due aree industriali. La coppia si era trasferita in paese da circa 1 anno.