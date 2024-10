Ilnapolista.it - Tuchel: uno che ha sfidato Conte a strette di mano passivo-aggressive, saprà allenare l’Inghilterra (Telegraph)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024): uno che hadi) Oliver Brown s’è gasato.ct delè “un momento esaltante”, scrive suldando editorialmente addosso al collega di giornale Sam Wallace (che invece è contrario). “E’ la scelta giusta – scrive Brown –ha raggiunto un tale livello di comfort sulla sua pelle che è pronto a impegnarsi in una battaglia didipassive-con Antonio. Questo da solo avrebbe dovuto far accelerare di nuovo il polso dei tifosi stanchi”. “Urbano, spiritoso, cosmopolita, è ben equipaggiato per gestire le diaboliche complessità diplomatiche del lavoro in Inghilterra.