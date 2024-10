Trovato morto nel suo terreno vicino al trattore ribaltato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tragedia a Vasanello. Oggi, mercoledì 16 ottobre, per cause ancora in fase di accertamento, l'86enne Antonio Purchiaroni è morto mentre lavorava sul suo terreno agricolo. Intorno all'ora di pranzo è stato Trovato dal vicino di campo nei pressi del trattore che stava manovrando. Proprio il mezzo Viterbotoday.it - Trovato morto nel suo terreno vicino al trattore ribaltato Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tragedia a Vasanello. Oggi, mercoledì 16 ottobre, per cause ancora in fase di accertamento, l'86enne Antonio Purchiaroni èmentre lavorava sul suoagricolo. Intorno all'ora di pranzo è statodaldi campo nei pressi delche stava manovrando. Proprio il mezzo

