The Legend of Ochi | il trailer del fantasy con Willem Dafoe

A24 ha diffuso oggi in rete il trailer di The Legend of Ochi, il film fantasy scritto e diretto da Isaiah Saxon. Il film nasce da un'idea dello stesso Saxon, noto per la regia di video musicali, e porta in sala la storia di una ragazzina di una piccola isola del Mar Nero che si ritrova alle prese con un cucciolo di Ochi, una fantasiosa razza animale che terrorizza la stessa popolazione locale. Tra i due nasce una sorta di amicizia che va al di là degli storici contrasti tra uomo e bestia. Nel cast di The Legend of Ochi spiccano i volti della giovanissima Helena Zengel, ma anche di Willem Dafoe, Finn Wolfhard ed Emily Watson. Il regista Isaiah Saxon e la sua Encyclopedia Pictura producono il film con Traci Carlson e Richard Peete per Neighborhood Watch, e Jonathan Wang con Year of the Rat.

The Legend of Ochi : trailer del nuovo fantasy di A24 Films - Il trailer svela l’originale e meraviglioso mondo creato per l’avventura e fornisce una piccola anticipazione delle possibilità che possono emergere man mano che impariamo a conoscere gli Ochi, la minaccia che rappresentano e il motivo per cui l’intera comunità li teme. Ieri A24 ha rivelato l’arrivo di un trailer e lo ha anticipato con un poster che sottolineava gli elementi fantasy del film. (Cinefilos.it)

Una star di Stranger Things nel trailer del fantasy "alla Spielberg" di A24 : The Legend of Ochi - Nel cast della pellicola ci sono anche Finn Wolfhard, protagonista della serie Netflix, e Willem Dafoe, ormai un beniamino dello studio indipendente Dopo essere stato annunciato tre anni fa, The Legend of Ochi sta finalmente per arrivare nelle sale. Le creature bluastre con orecchie simili a quelle di Yoda sono temute dagli abitanti dell'isola, ma la ragazza fa amicizia con un esemplare più ... (Movieplayer.it)

The Legend of Ochi di Isaiah Saxon al cinema - nel 2025 in Italia - Isaiah Saxon firma il suo esordio alla regia con un fantasy epico, che racconta la storia di una ragazza (Helena Zengel, già candidata al Golden Globe come miglior attrice non protagonista per News of the World) che impara a comunicare con una misteriosa specie animale conosciuta come Ochi. L'articolo The Legend of Ochi di Isaiah Saxon al cinema, nel 2025 in Italia sembra essere il primo su ... (Lopinionista.it)