Tentato omicidio a Rotondi: il pm chiede 9 anni per Luciano e 5 per Esposito (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il processo sul Tentato omicidio a Rotondi. Nell’udienza di questa mattina, il pubblico ministero ha formulato le sue richieste contro Giuseppe Luciano, 35 anni di Bonea e Concetta Esposito, 29 anni di Cervinara. Il pm ha chiesto 9 anni di reclusione per Luciano, considerato l’esecutore materiale dell’aggressione, e 5 anni per Esposito, ritenuta responsabile di concorso morale. In entrambi i casi, è caduta l’aggravante della premeditazione, inizialmente contestata. Tuttavia, solo a Esposito sono state riconosciute le attenuanti generiche, mentre per Luciano il pm ha respinto ogni forma di riduzione della pena. La storia – Nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023, a Rotondi, un diverbio per motivi economici si trasformò in una brutale aggressione che ha rischiato di sfociare in tragedia. Anteprima24.it - Tentato omicidio a Rotondi: il pm chiede 9 anni per Luciano e 5 per Esposito Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il processo sul. Nell’udienza di questa mattina, il pubblico ministero ha formulato le sue richieste contro Giuseppe, 35di Bonea e Concetta, 29di Cervinara. Il pm ha chiesto 9di reclusione per, considerato l’esecutore materiale dell’aggressione, e 5per, ritenuta responsabile di concorso morale. In entrambi i casi, è caduta l’aggravante della premeditazione, inizialmente contestata. Tuttavia, solo asono state riconosciute le attenuanti generiche, mentre peril pm ha respinto ogni forma di riduzione della pena. La storia – Nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023, a, un diverbio per motivi economici si trasformò in una brutale aggressione che ha rischiato di sfociare in tragedia.

