Tennis Berrettini svela un retroscena sulla sfilata di Boss

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilta sta giocando a Stoccolma È impegnato a Stoccolma, Matteo, nell’ATP 250 che si sta giocando in questi giorni in Svezia. Qualche settimana fa, l’azzurro, si è cimentato anche in ruolo inedito. Ilta, primo testimonial di questo sport di(che da poco ha ingaggiato anche Fritz) ha infatti sfilato a Milano per il brandi in occasione della settimana della Moda Maschile. Leggi anche:, Sinner rivela: “Ho perso il sorriso”e ladiNe he parlato così in un’intervista aportalen TV “Ero molto nervoso. Forse non si vedeva, ma ero molto preoccupato e pensavo: ‘Cosa dovrei fare?’. Ho chiesto ai veri modelli, hanno risposto che dovevo guardare dritto davanti a me e sarebbe andato tutto bene. Avevo molta paura di cadere, perché le scarpe che avevo ai piedi non erano scarpe da. Mi sentivo a disagio, ma tutto è andato bene.