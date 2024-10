Stellantis: consegne calano del 20% nel trimestre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Le consegne consolidate di veicoli da parte di Stellantis nel trimestre chiuso il 30 settembre 2024 “sono state stimate in 1.148mila unità, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023”. Lo scrive il gruppo un una nota, sottolineando che “il calo delle consegne è stato maggiore rispetto a quello delle vendite ai clienti finali nel periodo, che si sono ridotte di circa il 15%, scontando l’impatto temporaneo della transizione del portafoglio prodotti e delle iniziative di riduzione delle scorte presso la rete”. Lapresse.it - Stellantis: consegne calano del 20% nel trimestre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Leconsolidate di veicoli da parte dinelchiuso il 30 settembre 2024 “sono state stimate in 1.148mila unità, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023”. Lo scrive il gruppo un una nota, sottolineando che “il calo delleè stato maggiore rispetto a quello delle vendite ai clienti finali nel periodo, che si sono ridotte di circa il 15%, scontando l’impatto temporaneo della transizione del portafoglio prodotti e delle iniziative di riduzione delle scorte presso la rete”.

