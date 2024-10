Napolipiu.com - SSC Napoli, Bianchini lancia una nuova iniziativa per i tifosi: “Ecco la nostra missione”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Innovazioni nel metaverso e contenuti esclusivi: ilpunta a rafforzare il legame con i sostenitori. La SSCsi prepara are unaper rafforzare il legame con i propri, come annunciato da Tommaso, Chief Revenue Officer del club, in un’intervista al Corriere dello Sport.ha sottolineato come, grazie a una riorganizzazione aziendale, il club non si limiti più a un modello di business centrato esclusivamente sul calcio, ma stia implementando strategie più ampie. Riorganizzazione e Nuove Strategie “De Laurentiis ha creato ricchezza vincendo e crescendo”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della crescita e della professionalizzazione all’interno del club.