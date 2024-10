Serie C: Taranto a un passo dalla cessione a un fondo Usa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Taranto, club militante in Serie C, è a un passo dalla cessione ad un fondo statunitense. A confermarlo è Fabrizio Lucchesi, direttore generale della squadra che si è concesso ai microfoni di Antenna Sud: “Il mio lavoro è finito. Ho salutato la squadra. Lascio una città che mi ha catturato e lo faccio con commozione, auguro il meglio al Taranto e a suoi tifosi“. L’accordo con gli acquirenti è arrivato negli ultimi giorni, dopo un periodo di tensione. “Era una cessione prevista”, spiega Lucchesi. “Il club ora ha costi di gestione ridotti al limite, c’è l’opzione di vendita, ma non è una cosa che mi riguarda. E’ la proprietà che deciderà se rientrare in possesso del club oppure cederlo“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il, club militante inC, è a unad unstatunitense. A confermarlo è Fabrizio Lucchesi, direttore generale della squadra che si è concesso ai microfoni di Antenna Sud: “Il mio lavoro è finito. Ho salutato la squadra. Lascio una città che mi ha catturato e lo faccio con commozione, auguro il meglio ale a suoi tifosi“. L’accordo con gli acquirenti è arrivato negli ultimi giorni, dopo un periodo di tensione. “Era unaprevista”, spiega Lucchesi. “Il club ora ha costi di gestione ridotti al limite, c’è l’opzione di vendita, ma non è una cosa che mi riguarda. E’ la proprietà che deciderà se rientrare in possesso del club oppure cederlo“.

Highlights e gol Taranto-Picerno 1-0 : Serie C 2024/25 (VIDEO) - The post Highlights e gol Taranto-Picerno 1-0: Serie C 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. Niente da fare per Merelli che poco prima aveva salvato la porta del Picerno, che perde così l’imbattibilità. Gli highlights e le azioni salienti di Taranto-Picerno 1-0, match della nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. (Sportface.it)

Serie C 2024/2025 - prima vittoria del Taranto : Battimelli fa cadere l’imbattibilità del Picerno - Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Battimelli salta più in alto di tutti e realizza la rete da tre punti. La squadra di Gautieri vince 1-0 in casa grazie alla rete al 94? di Battimelli e sale a sei punti nel girone C di Serie C. Resta a quota 16 invece il Picerno, che nel recupero si era dovuto affidare al miracolo del suo portiere, Merelli, sul tiro a botta sicura di Sacco per evitare l’1-0. (Sportface.it)

Taranto-Picerno oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - The post Taranto-Picerno oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 appeared first on SportFace. Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Taranto-Picerno, match valido per la nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. 30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e su NOW. (Sportface.it)