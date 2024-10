Roger Taylor sul ritorno in studio dei Queen: «Potrebbe succedere» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l’inaspettata reunion degli Oasis, ormai tutto può succedere, incluso un ritorno dei Queen nel mercato discografico. I colossi del rock, sebbene orfani del leader Freddie Mercury, scomparso nel 1991, e del bassista John Deacon, da tempo ritiratosi a vita privata, non hanno mai smesso di portare avanti il loro progetto artistico. Brian May e Roger Taylor hanno continuato a suonare insieme, formando con Paul Rodgers, dal 2005 al 2009, i Queen + Paul Rodgers e, a partire dal 2011, con Adam Lambert, i Queen + Adam Lambert. E poi ancora mostre, eventi, il fortunato musical We Will Rock You e, naturalmente, il film campione d’incassi Bohemian Rhapsody, realizzato sotto la loro supervisione. Ad arrestarsi, tuttavia, è stata la produzione musicale, bruscamente interrotta dopo il 1995, anno di uscita di Made in Heaven. Metropolitanmagazine.it - Roger Taylor sul ritorno in studio dei Queen: «Potrebbe succedere» Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l’inaspettata reunion degli Oasis, ormai tutto può, incluso undeinel mercato discografico. I colossi del rock, sebbene orfani del leader Freddie Mercury, scomparso nel 1991, e del bassista John Deacon, da tempo ritiratosi a vita privata, non hanno mai smesso di portare avanti il loro progetto artistico. Brian May ehanno continuato a suonare insieme, formando con Paul Rodgers, dal 2005 al 2009, i+ Paul Rodgers e, a partire dal 2011, con Adam Lambert, i+ Adam Lambert. E poi ancora mostre, eventi, il fortunato musical We Will Rock You e, naturalmente, il film campione d’incassi Bohemian Rhapsody, realizzato sotto la loro supervisione. Ad arrestarsi, tuttavia, è stata la produzione musicale, bruscamente interrotta dopo il 1995, anno di uscita di Made in Heaven.

