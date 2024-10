"Risorse per le priorità della nazione", Meloni: una Manovra seria e di buon senso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "La Manovra è seria, di buon senso, concentra le non molte Risorse che abbiamo a disposizione in quelle che noi consideriamo di essere le priorità di questa nazione". La premier Giorgia Meloni a margine del vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo.Ricalca rivendica il lavoro del governo sulla legge di Bilancio, illustrata oggi dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Il lavoro già fatto con le precedenti manovre in quello che è un piccolo record perché in meno di due anni di Governo noi abbiamo già approvato tre manovre di bilancio, ma la strategia rimane la stessa: ci concentriamo sui redditi, sui salari, sul lavoro, sul sostegno alle imprese, sulla salute dei cittadini, sulla famiglia. Lo facciamo senza aumentare le tasse per i cittadini, pur in una situazione molto complessa, e lo facciamo tenendo i conti in ordine", ha detto il presidente del Consiglio. Iltempo.it - "Risorse per le priorità della nazione", Meloni: una Manovra seria e di buon senso Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "La, di, concentra le non molteche abbiamo a disposizione in quelle che noi consideriamo di essere ledi questa". La premier Giorgiaa margine del vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo.Ricalca rivendica il lavoro del governo sulla legge di Bilancio, illustrata oggi dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Il lavoro già fatto con le precedenti manovre in quello che è un piccolo record perché in meno di due anni di Governo noi abbiamo già approvato tre manovre di bilancio, ma la strategia rimane la stessa: ci concentriamo sui redditi, sui salari, sul lavoro, sul sostegno alle imprese, sulla salute dei cittadini, sulla famiglia. Lo facciamo senza aumentare le tasse per i cittadini, pur in una situazione molto complessa, e lo facciamo tenendo i conti in ordine", ha detto il presidente del Consiglio.

Giani : “La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta. Più risorse per aumentare i controlli nei cantieri” - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday “La sicurezza sul lavoro è priorità assoluta per la Regione Toscana, impegnata in azioni che consentano di ridurre infortuni e la catena delle morti”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani in occasione della 74ª Giornata nazionale... (Firenzetoday.it)

Bilancio - Cisal : “Salari - pensioni e più risorse su Pa nostre priorità” - In particolare, per la Cisal, “va riaffermato il principio che crescita e produttività non possono fondarsi su politiche di moderazione salariale” e “servono, inoltre, risorse aggiuntive nel pubblico impiego specialmente per Enti Locali e, in particolare, per la Scuola” su cui Blasi ha chiesto “il rifinanziamento, da operare al di fuori del perimetro della contrattazione sindacale, di alcune ... (Impresaitaliana.net)