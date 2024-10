Raccolta firme per gli allagamenti. Dall’Agraria: "Non molleremo" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ’Val Tesino Day’ in zona Agraria a Porto d’Ascoli, per sensibilizzare l’amministrazione comunale ad intervenire al fine di evitare allagamenti in caso di forti temporali, si è concluso con la Raccolta di 84 firme. L’organizzatore, Ercole Speca, delegato dai residenti, dice di essere soddisfatto per il risultato di sabato pomeriggio: "Nelle prossime ore andremo a protocollare le firme in comune. Ogni cittadino intervenuto ha potuto dire la sua sui problemi del quartiere e verso le ore 17 sono arrivati anche il vice sindaco Antonio Capriotti e la consigliera Barbara De Ascaniis. Insieme con alcuni residenti abbiamo fatto un sopralluogo durante il quale il vice sindaco ha dato delle indicazioni, come la possibile installazione di una pompa per facilitare lo svuotamento dell’acqua piovana da via Val Tesino. Ilrestodelcarlino.it - Raccolta firme per gli allagamenti. Dall’Agraria: "Non molleremo" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ’Val Tesino Day’ in zona Agraria a Porto d’Ascoli, per sensibilizzare l’amministrazione comunale ad intervenire al fine di evitarein caso di forti temporali, si è concluso con ladi 84. L’organizzatore, Ercole Speca, delegato dai residenti, dice di essere soddisfatto per il risultato di sabato pomeriggio: "Nelle prossime ore andremo a protocollare lein comune. Ogni cittadino intervenuto ha potuto dire la sua sui problemi del quartiere e verso le ore 17 sono arrivati anche il vice sindaco Antonio Capriotti e la consigliera Barbara De Ascaniis. Insieme con alcuni residenti abbiamo fatto un sopralluogo durante il quale il vice sindaco ha dato delle indicazioni, come la possibile installazione di una pompa per facilitare lo svuotamento dell’acqua piovana da via Val Tesino.

