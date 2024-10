Quanto ha guadagnato Medvedev in Arabia per essere demolito da Sinner in 69 minuti: uno sproposito (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Medvedev ha guadagnato uno sproposito in Arabia Saudita, al Six Kings Slam, per essere demolito da Sinner in 69 minuti: il tennista russo riceverà 1,5 milioni di dollari (1,38 milioni di euro). Fanpage.it - Quanto ha guadagnato Medvedev in Arabia per essere demolito da Sinner in 69 minuti: uno sproposito Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)haunoinSaudita, al Six Kings Slam, perdain 69: il tennista russo riceverà 1,5 milioni di dollari (1,38 milioni di euro).

