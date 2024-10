Puliamo il mondo 2024: Bibbiena aderisce anche quest’anno con scart (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Tutela dell’ambiente, cittadinanza attiva, senso di comunità, promozione della pace, rispetto della diversità, giustizia sociale e climatica, torna con questi presupposti la manifestazione nazionale di Legambiente Puliamo il mondo “Per un clima di pace”. La storica campagna di volontariato ambientale per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge arriva anche quest’anno a Bibbiena grazie all’interessamento dell’assessorato all’ambiente e all’assessorato alla pubblica istruzione. Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione è affiancata in questo progetto dal Gruppo scart che sostiene l’iniziativa. Roberta Patrocchi del Gruppo scart commenta: “L’attenzione alla sostenibilità è fondamentale per il nostro gruppo aziendale. Lanazione.it - Puliamo il mondo 2024: Bibbiena aderisce anche quest’anno con scart Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre– Tutela dell’ambiente, cittadinanza attiva, senso di comunità, promozione della pace, rispetto della diversità, giustizia sociale e climatica, torna con questi presupposti la manifestazione nazionale di Legambienteil“Per un clima di pace”. La storica campagna di volontariato ambientale per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge arrivagrazie all’interessamento dell’assessorato all’ambiente e all’assessorato alla pubblica istruzione. Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione è affiancata in questo progetto dal Gruppoche sostiene l’iniziativa. Roberta Patrocchi del Gruppocommenta: “L’attenzione alla sostenibilità è fondamentale per il nostro gruppo aziendale.

