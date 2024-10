Liberoquotidiano.it - "Pressioni alle spalle": il segno che rischia grosso oggi, l'oroscopo

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) ARIETE Sono le grandi battaglie d'autunno che possono portare soddisfazioni enormi, ma tutto dipende da come impostate le vostre iniziative professionali e di affari, e con chi. Nella scelta dei collaboratori non siete molto intuitivi, spesso agite sotto l'impulso del momento. Potrebbe succedere, con questa Luna crescente nelfino al plenilunio di domani. Fase fiabesca per la ricerca di un amore, ma impulsiva per i rapporti con la famiglia. Marte, cautela nella salute. TOROsp, potrebbe farsi insidiosa questa enorme Luna in Ariete, in fase di plenilunio. Ma è soprattutto Mercurio che provoca discussioni nel vostro ambiente, un vostro cedimento potrebbe avere conseguenze nel futuro. È tutta una questione di autodisciplina, perché il giorno è buono per creare nuovi contatti e cercare nuove persone.