Per trovare Luca abbiamo bisogno dell' aiuto di tutti | al via le squadre di ricerca

Proseguono le ricerche di Luca Ziliani, il 16enne scomparso giovedì sera da Monticello. Ormai quasi una settimana fa. Poco dopo l'annuncio legato alla partenza delle squadre di ricerca, la mamma del giovane aveva condiviso una segnalazione relativa a un avvistamento in Brianza, "in zona

Luca - partono le squadre di ricerca : “Abbiamo bisogno di tutti” - Iniziano le ricerche a tappeto di Luca Ziliani. . . Parallelamente al lavoro condotto dai carabinieri, si stanno iniziando a organizzare le squadre che proveranno a rintracciare il giovane di Monticello Brianza scomparso ormai da una settimana: l'ultimo avvistamento risale all primissima mattinata di. (Leccotoday.it)