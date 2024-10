Paul Pogba: “Voglio giocare nella Juventus, pronto a tagliarmi lo stipendio” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Penso di tornare pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Io adesso sono un giocatore nella Juve. nella mia testa c’è soltanto questo oggi”. Così il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba, in una intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo la squalifica per doping ridotta dal Tas a 18 mesi, che terminerà a marzo. “Sarà un nuovo Pogba: più affamato, più saggio e più forte. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio, giocare a calcio”, sottolinea il campione del mondo transalpino. “Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. Voglio tornare”, precisa Pogba che parla anche dle suo possibile utilizzo al prossimo Mondiale. “Il sogno del Mondiale c’è, ma Deschamps non ha aperto porte a nessuno. Lapresse.it - Paul Pogba: “Voglio giocare nella Juventus, pronto a tagliarmi lo stipendio” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Penso di tornareper allenarmi econ la Juve. Io adesso sono un giocatoreJuve.mia testa c’è soltanto questo oggi”. Così il centrocampista francese della, in una intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo la squalifica per doping ridotta dal Tas a 18 mesi, che terminerà a marzo. “Sarà un nuovo: più affamato, più saggio e più forte. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sonoa tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio,a calcio”, sottolinea il campione del mondo transalpino. “Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur diancoraJuve.tornare”, precisache parla anche dle suo possibile utilizzo al prossimo Mondiale. “Il sogno del Mondiale c’è, ma Deschamps non ha aperto porte a nessuno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paul Pogba alla Gazzetta dello Sport : “Voglio giocare nella Juventus - mi taglio lo stipendio” - Sono io che devo aprirla: mi ha consigliato di lavorare”. The post Paul Pogba alla Gazzetta dello Sport: “Voglio giocare nella Juventus, mi taglio lo stipendio” appeared first on SportFace. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. (Sportface.it)

Logan Paul : ”Riconosco la grandezza di Jacob Fatu - ma è nella mia lista - lo affronterò” - ” Logan Paul ha anche in programma di cambiare il suo calendario in WWE l’anno prossimo e di avere un programma più attivo. E mentre riconosco la sua grandezza, una parte di me pensa anche che sia nella mia lista. Da allora, Paul è stato assente dalla programmazione televisiva della WWE, ma è inevitabile che ritornerà di nuovo nella compagnia. (Zonawrestling.net)

Paul Feig ricorda i suoi esordi nella stand-up : "Robin Williams ha sabotato la mia carriera" - Voglio dire, sì, sono stato sabotato da Robin Williams un paio di volte quando finalmente sono riuscito ad esibirmi all'Improv", ha detto. Ricordo che una …. "E, sapete, Robin Williams. Il regista de Le amiche della sposa e Ghostbusters non ricorda con piacere la sua rivalità con il compianto e amatissimo attore È sempre difficile emergere come comico nella scena della stand-up comedy di Los ... (Movieplayer.it)