Mister Pergolizzi | La Reggina deve dimostrare di essere tra le squadre più forti

Il gol di Girasole, nel finale del match contro l'Acireale, ha ridato vigore alle ambizioni della Reggina, nonostante il -6 in classifica dalla capolista Scafatese. "Dopo i primi dieci minuti di frenesia, ci siamo ricompattati. Era difficile, ma potevamo fare di più soprattutto nell'uno contro

Reggina - mister Pergolizzi : "Questa sconfitta mi fa male - un episodio ha fatto la differenza" - C’è inevitabilmente amarezza nello spogliatoio della Reggina dopo la sconfitta per 1 a 0 rimediata sul campo del Siracusa. “Peccato, i ragazzi hanno fornito una buona prestazione contro una formazione forte ed esperta – ha dichiarato il tecnico Rosario Pergolizzi al termine del match -. Sono... (Today.it)

Reggina - mister Pergolizzi : "Questa sconfitta mi fa male - un episodio ha fatto la differenza" - C’è inevitabilmente amarezza nello spogliatoio della Reggina dopo la sconfitta per 1 a 0 rimediata sul campo del Siracusa. “Peccato, i ragazzi hanno fornito una buona prestazione contro una formazione forte ed esperta – ha dichiarato il tecnico Rosario Pergolizzi al termine del match -. Sono... (Reggiotoday.it)

Reggina - mister Pergolizzi : "La prima vittoria in casa fa morale" - La Reggina ha conquistato contro il Ragusa un successo per 1 a 0 dal notevole peso specifico, perché è maturato al termine di un match che ha visto la squadra amaranto poco brillante ed in difficoltà, soprattutto nel finale. "Si tratta della prima partita vinta in casa e fa morale - comincia... (Reggiotoday.it)