Milan, Frendrup prima scelta per il centrocampo. Ma il Genoa spara alto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Morten Frendrup resta in cima ai desideri del Milan per il mercato di gennaio. La necessità del club rossonero di rinforzare, anche numericamente, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mortenresta in cima ai desideri delper il mercato di gennaio. La necessità del club rossonero di rinforzare, anche numericamente,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan – Frendrup a gennaio? Costo e condizioni dell’affare - Morten Frendrup del Genoa è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato invernale. Ecco come può arrivare in rossonero. (Pianetamilan.it)

Milan - occhi al centro. Cardoso o Frendrup. Caccia al vice Fofana - Seguito anche Samuele Ricci, ma per il 23enne del Torino ci sarebbe la concorrenza di una “big” come il Manchester City, tra le altre. Il 20enne inglese, accostato ai rossoneri anche in estate, è finito ai margini della rosa di Enzo Maresca: fin qui ha giocato in totale solo un quarto d’ora scarso, in Coppa d’Inghilterra. (Sport.quotidiano.net)

Calciomercato Milan – Ricci - Frendrup e non solo. In attacco? Parla l’esperto - Calciomercato Milan, a gennaio la dirigenza rossonera si potrebbe muovere molto. L'esperto fa il punto sulle possibile mosse del Diavolo. (Pianetamilan.it)