Meda | diventeranno famosi Tutor palco e borse di studio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una grande opportunità per i giovani appassionati di musica, danza e teatro sbarca a: è IMEDESImARSi Talent Festival. Il progetto è risultato vincitore del bilancio partecipato 2023 del Comune, ottenendo così il finanziamento per partire con questa prima edizione nel 2024, le cui candidature sono aperte fino al 31 ottobre. Le menti creative dietro al progetto sono Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi di Kaleidos. "La kermesse è un concorso diviso in tre sezioni, musica, danza e teatro – dice Giulia – Bisogna avere, al momento dell’iscrizione, tra i 16 e i 25 anni, e la voglia e l’ambizione di creare un progetto originale di danza, musica o teatro". Continua Stefania: "Il tema scelto per questa prima edizione è l’incontro-scontro di genere; un tema quanto mai attuale che può prestarsi a tante diverse interpretazioni.