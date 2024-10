Liberoquotidiano.it - Manovra: Pella (Fi), 'nessun taglio a enti locali e più risorse alla sanità'

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sarà un'ottimae non ci sarà alcuna nuova tassa, nonostante il quadro economico geopolitico mondiale sia complesso e l'esistenza dei nuovi vincoli europei. Ci confronteremo con tutte le forze politiche in Parlamento e con le forze sociali nell'iter parlamentare, senza dimcare l'attenzione ai conti pubblici. Sul contributo delle banche è stato trovato un punto di mediazione, escludendo qualunque tassazione sugli extraprofitti grazie al lavoro del vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Molta attenzione sarà come sempre riservata alle esigenze dei cittadini e delle famiglie: non ci saranno tagli diagli, quindi i comuni potranno garantire qualità nei servizi e, soprattutto, ci saranno 3 miliardi in più sulla