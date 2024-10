Manovra, come funziona il contributo di 3-4 miliardi chiesto alle banche (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Salvo colpi di scena, l’accordo tecnico tra il governo e le banche sul contributo alla Manovra di bilancio è sostanzialmente chiuso. Un apporto sarà garantito anche dalle compagnie di assicurazione. Il contributo del sistema bancario arriverebbe sotto forma di liquidità, 3-4 miliardi nei prossimi due anni, senza prelievi fiscali o riflessi sul patrimonio. Non dovrebbe infatti esserci un intervento né sull’Ires (l’imposta sui redditi delle società), né sull’Irap (l’imposta sui redditi delle società), ma un anticipo sulle cosiddette imposte differite attive (Dta). Nel pacchetto c’è anche la stretta sulle stock options dei grandi manager, estesa a tutte le società, non solo le banche, che offrono azioni a prezzi scontati ai loro dirigenti. Lettera43.it - Manovra, come funziona il contributo di 3-4 miliardi chiesto alle banche Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Salvo colpi di scena, l’accordo tecnico tra il governo e lesulalladi bilancio è sostanzialmente chiuso. Un apporto sarà garantito anche dcompagnie di assicurazione. Ildel sistema bancario arriverebbe sotto forma di liquidità, 3-4nei prossimi due anni, senza prelievi fiscali o riflessi sul patrimonio. Non dovrebbe infatti esserci un intervento né sull’Ires (l’imposta sui redditi delle società), né sull’Irap (l’imposta sui redditi delle società), ma un anticipo sulle cosiddette imposte differite attive (Dta). Nel pacchetto c’è anche la stretta sulle stock options dei grandi manager, estesa a tutte le società, non solo le, che offrono azioni a prezzi scontati ai loro dirigenti.

