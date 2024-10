Luca Bizzarri fa ridere. E pure riflettere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Luca Bizzarri inaugura la Prosa Open del Teatro Sociale, la rassegna più leggera per far ridere, svagare e riflettere allo stesso tempo. Attore e comico, celebre nel duo Luca e Paolo, Bizzarri porta a Teatro in un one-man-show lo spettacolo tratto dall’omonimo podcast “Non hanno un amico“. Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto Bizzarri porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei tic. Ognuno si può riconoscere come in uno specchio che, a guardarlo bene, restituisce l’immagine che rifiutiamo di vedere. Info: www.teatrosocialecomo.it. Ilgiorno.it - Luca Bizzarri fa ridere. E pure riflettere Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)inaugura la Prosa Open del Teatro Sociale, la rassegna più leggera per far, svagare eallo stesso tempo. Attore e comico, celebre nel duoe Paolo,porta a Teatro in un one-man-show lo spettacolo tratto dall’omonimo podcast “Non hanno un amico“. Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di raccontoporta adi noi stessi, delle nostre debolezze, dei tic. Ognuno si può riconoscere come in uno specchio che, a guardarlo bene, restituisce l’immagine che rifiutiamo di vedere. Info: www.teatrosocialecomo.it.

Paolo Kessisoglu parla di Luca Bizzarri : “Se ho un problema non lo chiamo - ho amici più vicini” - Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri sono una coppia esplosiva in tv, ma a quanto pare non nella vita. Il “Corriere […] Continua a leggere Paolo Kessisoglu parla di Luca Bizzarri: “Se ho un problema non lo chiamo, ho amici più vicini” su Perizona.it . (Perizona.it)

"Vite separate - perché non lo chiamo" : Paolo Kessisoglu 'glaciale' su Luca Bizzarri - la rivelazione - Insomma, coppia di fatto in tv (e spesso anche al cinema), ma non nella vita di tutti i giorni. Proprio al grande schermo sono legati gli "stati di grazia" di Paolo: "Se dovessi sceglierne una, è la partecipazione all'unica mega produzione internazionale: Asterix alle Olimpiadi". "Teniamo separate le nostre vite individuali", sottolinea in una lunga intervista al Corriere della Sera. (Liberoquotidiano.it)

Paolo Kessisoglu : “Luca Bizzarri? Gli voglio bene - ma le nostre vite sono separate. Ho amici più vicini” - . Mia moglie e? la direttrice generale, oltre a essere cofondatrice. Di quel Festival ricordo il pianto a dirotto mio e di Luca alla fine, e poi Gianni Morandi che non si trovava perche? era andato a fare un bagno di folla”. Paolo Kessisoglu, poi, racconta di essere vegetariano “pero? piu? inclusivo. (Tpi.it)