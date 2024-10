L'Ong soccorre i migranti senza autorizzazione. Nuovo fermo per Mare Jonio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue il braccio di ferro della Ong battente bandiera italiana con le autorità: arriva un Nuovo fermo di 20 giorni con multa da 4mila euro Ilgiornale.it - L'Ong soccorre i migranti senza autorizzazione. Nuovo fermo per Mare Jonio Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue il braccio di ferro della Ong battente bandiera italiana con le autorità: arriva undi 20 giorni con multa da 4mila euro

