Lecce Baschirotto | Più dura scaricare maiali che alzare bilancieri

Il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha concesso un'intervista al periodico Men's Health in cui affronta diversi temi. "Quando hai lavorato nei campi non ti lamenti più perché devi allenarti. scaricare un maiale da un camion è più dura che sollevare un bilanciere. Quando vedi tuo papà tornare a casa distrutto dalla fatica capisci che la vita non è tutta rose e fiori e non puoi lamentarti per un allenamento troppo duro", ha esordito. Poi ha parlato della sua routine: "Da anni è sempre la stessa: mi sveglio alle 7, colazione e palestra prima dell'allenamento con la squadra. A Lecce mi sono fatto dare le chiavi dal magazziniere, ormai sono diventato il preparatore atletico di me stesso". Alla domanda sui tatuaggi, il roccioso difensore classe '96 risponde con una battuta: "Non ne avrò mai: il corpo non si tocca, hai mai visto una Ferrari con gli adesivi?".

