Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Giornali di oggi puntati sul sì del Cdm alla manovra con il governo che ribadisce il no a nuove tasse. Spazio poi all'inchiesta su Sogei, società informatica del Ministero dell'Economia, con l'arresto del direttore generale Iorio e il coinvolgimento del referente di Musk in Italia. Oggi alle 18,30 in campo a Riad Sinner e Medvedev per la sfida del Six Kings Slam

