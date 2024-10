Ispezione, analisi dati e monitoraggio. Così l'IA supporta il settore alimentare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se la sicurezza è un tema all’ordine del giorno lo è altrettanto quando si parla di cibo, e quindi di sicurezza alimentare. E a tenere alta l’attenzione sull’argomento è proprio l’OMS che ha più volte ribadito l’importanza di sorvegliare le malattie di origine alimentare, sottolineando la necessità di migliorare i sistemi di sorveglianza e l’interpretazione dei dati. Come? Semplice, con l’intelligenza artificiale che, grazie alle sue enormi capacità, è in grado di districarsi velocemente e con accuratezza tra gli innumerevoli dati e stilare delle previsioni, offrendo di conseguenza anche delle possibili strategie per controllare la filiera alimentare ed evitare l’insorgere di spiacevoli, e anche gravi, problematiche. Quotidiano.net - Ispezione, analisi dati e monitoraggio. Così l'IA supporta il settore alimentare Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se la sicurezza è un tema all’ordine del giorno lo è altrettanto quando si parla di cibo, e quindi di sicurezza. E a tenere alta l’attenzione sull’argomento è proprio l’OMS che ha più volte ribadito l’importanza di sorvegliare le malattie di origine, sottolineando la necessità di migliorare i sistemi di sorveglianza e l’interpretazione dei. Come? Semplice, con l’intelligenza artificiale che, grazie alle sue enormi capacità, è in grado di districarsi velocemente e con accuratezza tra gli innumerevolie stilare delle previsioni, offrendo di conseguenza anche delle possibili strategie per controllare la filieraed evitare l’insorgere di spiacevoli, e anche gravi, problematiche.

