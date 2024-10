Ilrestodelcarlino.it - Inclusione e cucina. Il Tortellante al G7: "Un grande onore"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Il G7 sulla disabilità che si sta svolgendo per la prima volta in Italia, offre un’importante piattaforma per discutere strategie e politiche mirate a promuovere l’delle persone con disabilità". E un aspetto distintivo è la partecipazione attiva di associazioni del Terzo Settore, che sono attivamente coinvolte nella organizzazione delle giornate di lavoro: tra queste è presente anche il, che con il suo laboratorio di tortellini e i progetti di autonomia rappresenta un esempio di eccellenza nell’lavorativa delle persone con autismo, valorizzando al contempo la tradizione gastronomica italiana. I giovani delhanno avuto l’di servire ai partecipanti del G7 i loro celebri tortellini, un’esperienza che mette in luce le abilità lavorative dei ragazzi e simboleggia concretamente l’integrazione e il valore delle capacità individuali.