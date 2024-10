Amica.it - In arrivo il 5 dicembre (ma prima passa ad Alice nella città) su Prime Video, ecco il trailer di "The Bad Guy" 2: da non perdere

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I primi due episodi li vederemo in antevenerdì 25 ottobre ad,?sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (16 – 27 ottobre),sezione “Serie”. Ma per sapere davvero cosa succedeseconda stagione di The Bad Guy dovremo aspettare il 5. Godiamoci, però, intanto, il primodella dark comedy con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Che già ci spiegano tono, atmosfere e cuore di The Bad Guy 2. Che si arrichisce di tantissimi volti noti. La trama della seconda stagione di “The Bad Guy” Lastagione di The Bad Guy, acclamata da pubblico e critica, ha raccontato?l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” che?è stato ingiustamente accusato di essere.