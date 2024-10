Il futuro dell’Inter è il modello Udinese: via i senatori e ringiovanire. Poi Oaktree venderà il club (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il futuro dell’Inter è il modello Udinese: via i senatori e ringiovanire. Poi Oaktree venderà il club I nomi che fa il Corriere dello Sport sono Bernabé (del Parma) e Belahyane (Verona): buoni calciatori che si stanno mettendo in mostra e che rispondono ai nuovi parametri dell’Inter. Addio top player. Il modello è quello dell’Udinese: via i senatori che costano e dentro i giovani. Senza dimenticare che Oaktree venderà. Ne scrive il Corriere dello Sport: La linea è stata tracciata la scorsa estate. E si può già dare per certo che non cambierà per il futuro. Per l’Inter, infatti, la priorità di Oaktree è di creare valore. Perché, in prospettiva, seppure i tempi tutt’altro che stretti, il club nerazzurro è destinato ad un nuovo cambio di proprietà. E il fondo americano punta a guadagnare, rispetto a quanto speso e investito finora. Non a caso, viene ritenuto fondamentale il fronte stadio. Ilnapolista.it - Il futuro dell’Inter è il modello Udinese: via i senatori e ringiovanire. Poi Oaktree venderà il club Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilè il: via i. PoiilI nomi che fa il Corriere dello Sport sono Bernabé (del Parma) e Belahyane (Verona): buoni calciatori che si stanno mettendo in mostra e che rispondono ai nuovi parametri. Addio top player. Ilè quello dell’: via iche costano e dentro i giovani. Senza dimenticare che. Ne scrive il Corriere dello Sport: La linea è stata tracciata la scorsa estate. E si può già dare per certo che non cambierà per il. Per l’Inter, infatti, la priorità diè di creare valore. Perché, in prospettiva, seppure i tempi tutt’altro che stretti, ilnerazzurro è destinato ad un nuovo cambio di proprietà. E il fondo americano punta a guadagnare, rispetto a quanto speso e investito finora. Non a caso, viene ritenuto fondamentale il fronte stadio.

