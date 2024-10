Il ddl contro la maternità surrogata è legge, tra applausi e proteste: bagarre in Senato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La gestazione per altri, meglio nota come maternità surrogata, e per i suoi detrattori “utero in affitto”, entra ufficialmente nella lista dei reati universali in Italia. Con un voto che ha visto 84 favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto, il Senato ha messo il sigillo finale sulla legge Varchi, dal nome della deputata di Fratelli d’Italia che ha portato avanti il disegno di legge, sostenuto fortemente dalla premier Giorgia Meloni. Ddl contro maternità surrogata, cosa si rischia Siamo di fronte a una modifica dell’articolo 12 della legge 40 del 2004, già nota per vietare la pratica della maternità surrogata in Italia. Il nuovo tassello è stato quello di estendere la punibilità anche a chi sceglie di aggirare la norma ricorrendo a questa tecnica all’estero. Quifinanza.it - Il ddl contro la maternità surrogata è legge, tra applausi e proteste: bagarre in Senato Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La gestazione per altri, meglio nota come, e per i suoi detrattori “utero in affitto”, entra ufficialmente nella lista dei reati universali in Italia. Con un voto che ha visto 84 favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto, ilha messo il sigillo finale sullaVarchi, dal nome della deputata di Fratelli d’Italia che ha portato avanti il disegno di, sostenuto fortemente dalla premier Giorgia Meloni. Ddl, cosa si rischia Siamo di fronte a una modifica dell’articolo 12 della40 del 2004, già nota per vietare la pratica dellain Italia. Il nuovo tassello è stato quello di estendere la punibilità anche a chi sceglie di aggirare la norma ricorrendo a questa tecnica all’estero.

