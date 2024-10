Ieri al ’Signorini’ un clima da stadio ha accolto i ragazzi di Gilardino. Ma intanto va ko anche Gollini. Mille tifosi per risollevare il Genoa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mille tifosi al campo per sostenere la squadra. Ma sul campo, per Alberto Gilardino, un’altra pedina in meno: il portiere Gollini, che domani verrà operato per la rimozione di una formazione adiposa che da tempo gli crea infiammazione e dolore. Per lui, va da sé, niente sfida col Bologna: tra i pali sabato ci sarà Leali. Ma Ieri al ‘Signorini’, la casa del Grifone, era il giorno della grande adunata. L’appello lo aveva lanciato il giorno prima la Gradinata Nord: "Essere Genoani è la cosa più bella del mondo: nelle gioie, ma soprattutto nelle difficoltà. E’ proprio in un momento come questo che, con il nostro sostegno, dobbiamo fare la differenza spingendo la squadra oltre i propri limiti". Cori, striscioni, bandiere, fumogeni: alle 14 il ‘Signorini’ era già colorato di rossoblù. Sport.quotidiano.net - Ieri al ’Signorini’ un clima da stadio ha accolto i ragazzi di Gilardino. Ma intanto va ko anche Gollini. Mille tifosi per risollevare il Genoa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)al campo per sostenere la squadra. Ma sul campo, per Alberto, un’altra pedina in meno: il portiere, che domani verrà operato per la rimozione di una formazione adiposa che da tempo gli crea infiammazione e dolore. Per lui, va da sé, niente sfida col Bologna: tra i pali sabato ci sarà Leali. Maal ‘Signorini’, la casa del Grifone, era il giorno della grande adunata. L’appello lo aveva lanciato il giorno prima la Gradinata Nord: "Essereni è la cosa più bella del mondo: nelle gioie, ma soprattutto nelle difficoltà. E’ proprio in un momento come questo che, con il nostro sostegno, dobbiamo fare la differenza spingendo la squadra oltre i propri limiti". Cori, striscioni, bandiere, fumogeni: alle 14 il ‘Signorini’ era già colorato di rossoblù.

