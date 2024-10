I conti di Lvmh e Ferragamo piegano la moda in Borsa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lvmh scivola alla Borsa di Parigi (-5% dopo una caduta inziale del 7,5%) all'indomani dei risultati deludenti per la frenata dei consumi cinesi e trascinano al ribasso tutto i titoli del comparto. A Milano giù Ferragamo (-3,8%) che ha più che dimezzato il tonfo segnato in avvio, anch'esso penalizzato dai conti dei nove mesi. L'effetto risultati contagia Kering (-2,% dopo aver perso più del 5% in avvio), Dior (-5,6%) L'Oreal (-4%), Hermes (-3%) a Parigi, Richemont (-2,7% a Zurigo) e a Milano Moncler (-3,2%), e Cucinelli (-2,3%). Le vendite di moda e pelletteria di Lvmh, con marchi come Louis Vuitton e Christian Dior, sono diminuite per la prima volta dopo la pandemia. I due brand in particolare nel terzo trimestre hanno visto i ricavi scendere del 5%. È stata la peggiore trimestrale dal secondo trimestre del 2020, quando il mondo si è fermato per la pandemia, segnala Bloomberg. Quotidiano.net - I conti di Lvmh e Ferragamo piegano la moda in Borsa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)scivola alladi Parigi (-5% dopo una caduta inziale del 7,5%) all'indomani dei risultati deludenti per la frenata dei consumi cinesi e trascinano al ribasso tutto i titoli del comparto. A Milano giù(-3,8%) che ha più che dimezzato il tonfo segnato in avvio, anch'esso penalizzato daidei nove mesi. L'effetto risultati contagia Kering (-2,% dopo aver perso più del 5% in avvio), Dior (-5,6%) L'Oreal (-4%), Hermes (-3%) a Parigi, Richemont (-2,7% a Zurigo) e a Milano Moncler (-3,2%), e Cucinelli (-2,3%). Le vendite die pelletteria di, con marchi come Louis Vuitton e Christian Dior, sono diminuite per la prima volta dopo la pandemia. I due brand in particolare nel terzo trimestre hanno visto i ricavi scendere del 5%. È stata la peggiore trimestrale dal secondo trimestre del 2020, quando il mondo si è fermato per la pandemia, segnala Bloomberg.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piazza Affari apre cauta, vendite sul lusso - Partenza incerta per le borse europee, con vendite sul lusso. A Piazza Affari arretrano Moncler, Brunello Cucinelli e Ferragamo ... (finanza.com)

Shock Lvmh, settore lusso in tilt. L’impero Arnault trema tra crisi Cina e salasso tasse Francia - Il colosso francese del lusso Lvmh ha registrato un calo del 3% dei ricavi nel terzo trimestre, non impattando con le stime e segnando il suo primo calo delle vendite trimestrali dall’inizio della ... (finanzaonline.com)

LVMH Results Cast Cloud on Luxury Stocks - European luxury stocks fell after third-quarter results from industry bellwether LVMH dashed hopes that a sector recovery is under way and renewed concerns over the Chinese market. (msn.com)