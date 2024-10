Liberoquotidiano.it - Gli uccelli, il film di Hitchcock su Mediaset? Il dato-choc degli ascolti

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vi proponiamo TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Gli) Il marketing dinon lavora mai a caso e la scelta di riprogrammare Glinel day time domenicale, rivolto soprattutto a un target over 45, ha una precisa valenza socio-politica. Il genialedel 1963 di Alfredha tutte le caratteristiche simboliche per intercettare e solleticare sentimenti profondi presenti in ognuno di noi. La trama: una cittadina sulla costa californiana diventa oggetto di un attacco, non da parte di bestie feroci o di animali preistorici, ma di, in particolare gabbiani e corvi, solitamente innocui per l'uomo, che terrorizzano un'intera comunità .